Enttäuschung in Mexiko

Das Schild an der Baustelle der mexikanischen Stadt San Luis Potosi in Mexiko weist noch darauf hin, dass hier einmal ein Werk des US-Autoherstellers Ford entstehen sollte. Doch die Arbeiter bauen hier nichts mehr auf, sondern nur noch ab. Nach der scharfen Kritik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hatte Ford beschlossen, das 1,6 Milliarden teure Werk nicht zu bauen. Statt dessen sollen 700 Millionen Dollar in ein Werk im US-Bundesstaat Michigan investiert werden. Enttäuschung bei Luis Miguel Espinoza von der zuständigen Stadtverwaltung: "Die Stadt hat dafür gesorgt, dass Ford die besten Rahmenbedingungen bekommt, um die Fabrik zu bauen. Aber die Dinge sind nicht gekommen, wie wir es erwartet haben. Aus Gründen, die nicht mit der Stadtverwaltung oder der mexikanischen Regierung zu tun haben." Menschen, die hier auf einen Job bei Ford gehofft hatten, gehören zu den Leidtragenden der neuen Entwicklung: "Ich haben einen Onkel, der bei Ford arbeiten sollte. Er hatte seinen anderen Job gekündigt. Jetzt ist er arbeitslos." Mexiko hatte Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump zu Investitionen von Autobauern in dem lateinamerikanischen Land indirekt kritisiert. Das Wirtschaftsministerium weise jeden Versuch zurück, Investitionsentscheidungen von Unternehmen mit Drohungen zu beeinflussen, hieß es. Trump hatte wiederholt erklärt, er werde es Ford nicht erlauben, das neue Werk in Mexiko zu eröffnen und werde auf importierte Ford-Fahrzeuge hohe Zölle erheben. Ähnliche Äußerungen machte er im Zusammenhang mit der Opel-Mutter General Motors und dem japanischen Autobauer Toyota.