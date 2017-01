Enttäuschung über Trump drückt Dax

Die Stimmung an der Frankfurter Börse war am Donnerstag leicht eingetrübt, der Dax drehte zu Handelsbeginn leicht ins Minus. Grund dafür war auch die erste Pressekonferenz des kommenden US-Präsidenten Donald Trump am Vortag. Börsianer bemängelten vor allem, dass Trump seine Pläne für die künftige Wirtschafts- und Steuerpolitik weiter vage ließ. Dort wo eine klare Linie zu erkennen sei, würden die Unternehmen aber handeln, sagt Robert Halver von der Baader Bank: "Alle Exportunternehmen, auch die in den USA, werden einen vorauseilenden Gehorsam liefern. Sie werden sagen: Wir wollen nicht sanktioniert werden, dann geben wir ihm das, was er haben möchte. Investieren wir mehr in Amerika, dann lassen wir unsere Engagements in den Heimatländern, was deutsche Unternehmen angeht, sein oder etwas weniger stark vertreten sein. Wir wollen einfach mehr in Amerika investieren, damit wir in Ruhe gelassen werden. Bestes Beispiel ist VW. Was haben die gesagt? Wir müssen amerikanischer werden. Oha!!!" Pharmawerte litten unter der Kritik Trumps an hohen Medikamentenpreisen. Die Aktien von Merck und Bayer büßten an Wert ein. Auch die Aktie von Volkswagen, die nach der Einigung des Konzerns mit der US-Regierung auf einen milliardenteuren Vergleich im Dieselskandal gestiegen war, verlor am Donnerstag.