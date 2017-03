Entwarnung in Gaggenau nach Bombendrohung

Nach einer Bombendrohung in Gaggenau hat die Polizei Entwarnung gegeben. Das Rathaus war am Freitagmorgen geräumt worden. Am Donnerstag hatte die Stadt eine Veranstaltung mit dem türkischen Justizminister untersagt. Der Bürgermeister Michael Pfeiffer geht von einem direkten Zusammenhang aus. "Wir haben heute Vormittag über ein Mobiltelefonanruf eine Bombendrohung für das Rathaus in Gaggenau bekommen. Ich selber wurde um kurz nach 8.00 Uhr von unserem Ordnungsamtsleiter informiert. Zu diesem Zeitpunkt war die Polizei und das Ordnungsamt schon da. Die Bombendrohung ging um circa 7.45 Uhr ein." "Wir gehen natürlich davon aus, dass sich diese Bombendrohung in die Situation, die gestern entstanden ist, einreiht. Dass durch die Absage, die jetzt hier in Gaggenau für die Veranstaltung der UETD erfolgt ist, dass durch diese Absage auch die Bombedrohung in irgendeiner Weise verursacht worden ist." Der Justizminister Bekir Bozdag wollte bei den in Deutschland lebenden Türken für eine geplante Verfassungsreform in der Türkei werben. Die Stadt Gaggenau hatte die Veranstaltung untersagt. Sie machte Sicherheitsbedenken geltend.