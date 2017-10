Entwickler der Kryo-Elektronenmikroskopie bekommen Chemie-Nobelpreis

Tag drei des Nobelpreisreigens in Stockholm. In der Kategorie Chemie geht die begehrte Auszeichnung in diesem Jahr an drei Wissenschaftler. "Die königlich-schwedische Akademie der Wissenschaften hat entschieden, den Nobelpreis 2017 für Chemie an Jacques Dubochet, Joachim Frank und Richard Henderson zu vergeben. Für ihre Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie, mit der die Strukturen von Biomolekülen in Lösungen hochauflösend dargestellt werden können." Der emeritierte Schweizer Dubochet ist Ehrenprofessor der Universität Lausanne. Der gebürtige Deutsche Frank forscht an der Columbia Universität New York, der Brite Henderson in Cambridge. In einer ersten Reaktion zeigte sich Frank am Telefon verblüfft und glücklich "Ich war völlig überwältigt. Die Chance, den Nobelpreis zu gewinnen, habe ich als winzig eingeschätzt, denn es gibt so viele andere Entdeckungen und Erfindungen. Ich also erstmal sprachlos und hab mir nur gedacht: Was für eine wundervolle Nachricht." Das Nobelpreiskomitee würdigte das Verfahren als "coole Methode, die Moleküle des Lebens darzustellen." Die Biochemie sei dadurch in eine neue Ära eingetreten. Schockgefrostete Moleküle können wie Einzelbilder in einem Film betrachtet werden. Von Proteinen, die Antibiotikaresistenzen verursachen bis zur Oberfläche des Zika-Virus. Der Preis ist mit umgerechnet knapp einer Million Euro dotiert.