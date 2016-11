Abschied von Fidel Castro in Kuba: Tausende und Abertausende Kubaner stehen Schlange auf der "Plaza de la Revoluccion" in Havanna. Genau an jenem Ort, an dem Fidel Castro viele seiner Reden gehalten hat. Diesmal aber ist es still, ganz ruhig reihen sich die Menschen hier ein, um nach stundenlanger Geduld vorbeiziehen zu können, an der Urne des langjährigen Revolutionführers und Staatschefs Fidel Castro. Die Verehrung für Castro hier scheint weiterhin groß: "Das ist eine ganz außergewöhnliche Ehrung. Denn er ist einer der Menschen, oder der größte Mann auf Erden, in der Geschichte, dafür, was er der Welt gegeben hat, die Wahrheit zu wissen, zum Wohle der Menschheit." "Es ist ein großer Schmerz! Es musste ja einmal geschehen, denn wir alle müssen sterben. Aber manchmal ist es schwer für uns zu akzeptieren, dass Fidel gestorben ist." " Ich bin gekommen, um dem Commandante letztmals "Auf Wiedersehen" zu sagen. Es ist sehr schmerzhaft, aber ich weiß, er wird immer mit uns sein." Den Trauertag geprägt hatten auch 21 Salutschüsse zu Ehren von Fidel Castro aus den historischen Kanonen des Castillo de los Tres Reyes del Morro an der Hafenbucht von Havanna. Kritiker des Kurses von Fidel Castro hielten sich in diesen Stunden zurück, zumindest in Kuba. Die Trauerfeier in Havanna soll bis Dienstagabend gehen, dann ist auch eine große Kundgebung mit Präsidenten und anderen führenden Personen in der kubanischen Hauptstadt geplant. Anschließen soll sich ein letztes Geleit über die Insel, bis die Urne von Fidel Castro am Sonntag in der östlichen Metropole Santiago de Cuba zur letzten Ruhe gebettet werden dürfte. Dort, wo Castro einst am 26. Juli 1953 mit dem Sturm auf die Moncada-Kaserne seine Attacke gegen das damalige Regime in Kuba begonnen hatte.