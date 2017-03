Erdogan: Wenn ich nach Deutschland will, komme ich

Der türkische Präsident Erdogan will sich ungeachtet der scharfen Kritik an seinem Nazi-Vergleich nicht von einem Deutschland-Besuch abbringen lassen. Wenn er nach Deutschland kommen wolle, werde er es tun, sagte Erdogan am Sonntagabend in Istanbul. Wenn man ihm die Türen nicht öffnen und ihn nicht reden lassen wolle, dann werde er die Welt aufstehen lassen. Erdogan erneuerte zugleich seine Vorwürfe. "Ich dachte, die Nazi-Ära in Deutschland wäre vorbei", sagte er. "Aber ich sehe jetzt, dass sie weitergeht." Erdogan hatte die Bemühungen der Bundesregierung um Mäßigung im Streit um Auftritte türkischer Regierungspolitiker in Deutschland bereits zuvor mit einem Nazi-Vergleich beantwortet. Was Deutschland mit der Untersagung von solchen Veranstaltungen tue, sei "nichts anderes als das, was in der Nazi-Zeit getan wurde".