Erdogan wirft Merkel "Unterstützung von Terroristen" vor

Es waren deutliche Worte, die der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in einem Interview mit dem türkischen Sender A Haber wählte. Ziel seiner verbalen Angriffe: Europa, Deutschland und Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Sie kommen nicht mit dem türkischen Aufstieg klar. Das gilt besonders für Deutschland. Deutschland unterstützt gnadenlos den Terrorismus. Und Merkel hat gesagt, dass sie aufseiten der Niederlande steht." Unversöhnlich gab sich Erdogan auch im Fall des inhaftierten Journalisten Deniz Yücel: "Wenn sie die Möglichkeit hätten, würden sie ihm helfen, zu entkommen. Er befindet sich in Haft. Wenn die Kanzlerin diesen Agenten und Terroristen schützt, wirft das bei mir Fragen auf. Ich sage es noch einmal ganz deutlich, Frau Merkel, sie können die Niederlande so stark unterstützen, wie sie wollen. Sie unterstützen Terroristen." Neben Deutschland griff Erdogan auch die Niederlande scharf an: "Früher oder später werden sie dafür bezahlen. Wir werden die Niederlande schnell zur Verantwortung ziehen, mit diplomatischen Mitteln. Wir können das nicht treiben lassen. Unser Außenminister hat dem niederländischen Botschafter gesagt, dass er nicht in die Türkei zurückkehren sollte." Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert wies Erdogans Vorwürfe als abwegig zurück.