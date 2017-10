Erleichterung in Mississippi nach Hurrikan "Nate"

Am Sonntagabend stand das Wasser in den Straßen von Biloxi im US-Bundesstaat Mississippi. Hurrikan "Nate" hat hier seine Spuren hinterlassen. Wie es aussieht sind die Bewohner von Mississippi aber glimpflich davon gekommen. In Biloxi gab es kleinere Schäden an Gebäuden, viele Einwohner mussten ohne Elektrizität auskommen. Der Hurrikan hatte sich nach seinem Auftreffen auf die US-Golfküste schnell abgeschwächt. Auf seinem Weg vom Bundesstaat Mississippi in Richtung Nordosten nach Alabama betrug die Windgeschwindigkeit am Sonntag nur noch maximal 70 Kilometer pro Stunde. Diese Frau zeigte sich erleichtert: "Wir haben es im Großen und Ganzen überstanden. Nur noch ein wenig Aufräumen und dann sind wir wieder in der Normalität angekommen." Über dem Golf von Mexiko hatte "Nate" noch Windgeschwindigkeiten von 140 Kilometern pro Stunde erreicht. Drei Viertel der Ölproduktion im Golf von Mexiko wurden wegen des Wirbelsturms eingestellt und die Mitarbeiter der Plattformen in Sicherheit gebracht. Zuvor hatte "Nate" in Mittelamerika gewütet. Mindestens 30 Menschen kamen dabei ums Leben. In den vergangenen zwei Monaten hatten mit "Harvey", "Irma" und "Maria" bereits drei heftige Wirbelstürme in der Region gewütet und teilweise schwere Schäden verursacht.