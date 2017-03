Ermittler - Kein Zusammenhang zwischen Böhnhardt und Fall Peggy

Die DNA-Spur des NSU-Mitglieds Uwe Böhnhardt am Fundort der sterblichen Überreste der Schülerin Peggy geht auf eine Verunreinigung zurück. Das bestätigte die Staatanwaltschaft Bayreuth am Mittwoch. Es handele sich um eine sogenannte Trugspur durch ein Textilteilchen, das den Ermittlern zufolge von einem Kopfhörer Böhnhardts stammte. Dazu Behördensprecher Daniel Götz. O-Ton: "Aufgrund der uns nunmehr vorliegenden Untersuchungsergebnisse, Gutachten und Ermittlungserkenntnisse schließen die Staatsanwaltschaft Bayreuth und die Soko Peggy aus, dass die im Zuge der Ermittlungen im Fall Peggy identifizierte Spur des Uwe Böhnhardt tatsächlich mit dem Tod des Mädchens in Zusammenhang steht." Die damals neunjährige Peggy K. war 2001 auf dem Nachhauseweg im oberfränkischen Lichtenberg verschwunden. Erst im vergangenen Jahr wurden Reste ihrer Leiche in einem Waldstück in Thüringen gefunden. Das Textilteil mit Böhnhardts DNA-Spuren gelangte allem Anschein nach durch Polizeigerät dorthin. Die Ermittlungen im Fall Peggy würden intensiv und in alle Richtungen weitergeführt, so die Staatsanwaltschaft. Uwe Böhnhardt war Mitglied des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds, bevor er sich im November 2011 bei seiner Enttarnung das Leben nahm. Eine mutmaßliche Komplizin von Böhnhardt, Beate Zschäpe, steht derzeit in einem aufwendigen Prozess in München vor Gericht.