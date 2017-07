Erneut Tote bei Protesten in Venezuela

In Venezuela hat es bei schweren Ausschreitungen erneut Tote gegeben. Sieben Menschen starben bei den landesweiten Protesten, die den zweitägigen Generalstreik auch am Donnerstag begleiteten. In der Hauptstadt Caracas kam ein 16-Jähriger ums Leben. Oppositionsanhänger errichteten in vielen Städten Barrikaden und marschierten in den Straßen. Bei den seit Monaten anhaltenden Protesten gegen die Regierung des sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro sind schon mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Die jüngsten Proteste richten sich gegen Maduros Pläne, am Sonntag eine neue Verfassungsversammlung wählen zu lassen. Diese könnte die Verfassung ändern und das derzeit von der Opposition dominierte Parlament auflösen. Die Gegner von Maduro werfen ihm vor, eine Diktatur und einen staatlichen Umbau nach dem Vorbild Kubas anzustreben. Sie fordern vorgezogene Präsidenten- und Parlamentswahlen. Die Regierung hat von Freitag bis Dienstag ein Demonstrationsverbot verhängt. Die Opposition hat jedoch angekündigt, ihre Proteste fortzusetzen. Wegen der sich zuspitzenden Situation in Venezuela hat die US-Regierung Familienangehörige von Botschaftsmitarbeitern aufgefordert, das Land zu verlassen.