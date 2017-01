Brasiliens Gefängnisse gehören derzeit zu den gefährlichsten Orten des Landes. Eine Woche nach einem blutigen Gefängnisaufstand sind am Sonntag mindestens vier Häftlinge in einer Haftanstalt in Manaus getötet worden. Die Gründe für den Gewaltausbruch in dem Gefängnis seien noch nicht bekannt, teilte die zuständigen Behörden mit. Aufgebrachte Angehöriger versuchten in die Haftanstalt einzudringen, wurden aber von Polizisten daran gehindert. In mehreren brasilianischen Gefängnissen war es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zweier ehemals verbündeter Drogen-Banden gekommen. Dabei waren fast 100 Insassen getötet worden. Die Zustände in den brasilianischen Haftanstalten sind oft katastrophal. Die Behörden hatten zuletzt angekündigt, die Sicherheitsvorkehrungen verbessern zu wollen.