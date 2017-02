Erneut Waldbrände in Chile

Im chilenischen Quillon in der Region Bio-Bio haben am Mittwoch erneut heftigen Waldbrände die Feuerwehr, Rettungskräfte und Bewohner in Atem gehalten. Seit Januar kommt es in dem Land aufgrund von großer Trockenheit und Hitze zu schlimmen Feuern, die Häuser zerstören und die Anwohner zwingen zu flüchten. Tausende Menschen mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die Brände gelten als die schlimmsten in der Geschichte Chiles. Bisher ist ein Gebiet von über 500 000 Hektar in Zentralchile den Flammen zum Opfer gefallen. Zum Vergleich: die Fläche ist mehr als fünf mal so groß wie die deutsche Hauptstadt Berlin.