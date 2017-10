Erste Jamaika-Sondierungen Mitte kommender Woche

Nach der Unions-Einigung auf ein Asyl- und Zuwanderungskonzept kommt Bewegung in die geplante Bildung einer Jamaika-Regierung: Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel kündigte am Montag erste Sondierungen mit FDP und Grünen für kommende Woche an. CSU-Chef Horst Seehofer sagte während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Merkel am Montag in Berlin, es sei nun keine Zeit für rote Linien, sondern für "ergebnisoffene Gespräche". Auf dem puren Wort "Obergrenze" habe man aus guten Gründen nicht bestanden: O-Ton: "Also für mich ist entscheidend ist der materielle Gehalt des Vereinbarten. Man kann endlose Debatten führen, da kann man sich auch viele Begriffe vorstellen. Aber entscheidend ist der materielle Inhalt." FDP-Generalsekretärin Nicola Beer unterstrich in Berlin, man fordere weiterhin ein Einwanderungsgesetz für Deutschland: O-Ton: "Endlich, lange hat es gedauert, liegt eine Einigung zwischen CDU und CSU vor. Wir begrüßen das, weil jetzt Sondierungsgespräche endlich beginnen können." Grünen-Chef Cem Özdemir vermied ein klares "Nein" zum Unionskonzept und ließ damit die Tür für eine Koalition offen. O-Ton: "Für mich ist das ein Kompromiss zwischen CDU und CSU und keine vorweggenomme Verständigung der Koalition. Um das sehr deutlich zu sagen. Wir haben eine eigene Position, und ich gehe davon aus, die FDP hat auch eine eigene Position." Ein Streitpunkt gerade der Grünen mit der Union dürften die Entscheidungs- und Rückführungszentren werden. Hier sollen laut Union Asylbewerber bis zu einer Entscheidung über ihr Bleiberecht untergebracht werden. CDU und CSU wollen vor der Sondierung mit FDP und Grünen am 20. Oktober auch gemeinsame Positionen zu anderen Themenfeldern festlegen. Als schwierig gilt dabei etwa die CSU-Forderung nach einer weiteren Aufstockung der Mütterrente, die sieben Milliarden Euro pro Jahr kosten dürfte, was wiederum die CDU bisher ablehnt.