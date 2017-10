Erster türkischer Militärkonvoi erreicht Idlib

Ein erster türkischer Militärkonvoi hat am späten Donnerstagabend die syrische Rebellen-Provinz Idlib erreicht. Er bestehe aus rund 30 Fahrzeugen, sagte Kommandeur Abu Chairo von der Freien Syrischen Armee (FSA). Laut einem Augenzeugen überquerte der Konvoi den Grenzposten Bab-al-Hawa. Die Türkei will nach Absprache mit Iran und Russland einen Sicherheitspuffer an der Grenze zu Syrien schaffen. Einem anderem FSA-Anhänger zufolge wird die Gruppe von Kämpfern der radikalen Gruppe Tahrir al-Scham, die aus der radikalislamischen Nusra-Front hervorging, eskortiert. Dies deutet darauf hin, dass die Türkei nicht militärisch gegen die Extremisten der Tahrir al-Scham vorgeht, die ihren Einfluss in Idlib zuletzt deutlich ausgebaut haben.