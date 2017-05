HINWEIS: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu. HAVANNA, KUBA Erstes 5-Sterne-Hotel in Kuba eröffnet Das Gran Hotel Manzana Kempinski hat 246 Zimmer Das Gebäude stammt aus dem 19. Jahrhundert Die Regierung will Investoren in das sozialistische Land locken CUBAN CITIZEN, JUAN ORLANDO CAMPANIONI "Es ist toll geworden. Es verleiht der Stadt mehr Charisma und repräsentiert wirtschaftlichen Fortschritt." CUBAN CITIZEN, TERESA BEATRIZ GALA "Es ist so prunkvoll, das gibt der Stadt ein ganz anderes Gesicht. Das haben sie wirklich toll gemacht."