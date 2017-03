Essener Einkaufszentrum wegen Hinweisen auf Anschlag geschlossen

Großaufgebot an Sicherheitskräften am Samstag in Essen. Die Polizei hat wegen konkreter Hinweise auf einen möglichen Anschlag ein Einkaufszentrum in der Innenstadt abgesperrt. Das Shopping-Centre am Limbecker Platz werde am Samstag aus Sicherheitsgründen nicht öffnen, teilte die Polizei mit. Der Sprecher der Polizei Essen Peter Elke. „Wir haben gestern im Laufe des Tage sehr ernstzunehmende Hinweise aus Sicherheitskreisen bekommen, das möglicherweise heute hier ein Anschlag geplant ist und durchgeführt werden soll, so dass wir zu diesen Maßnahmen gezwungen waren." Nach aktuellem Ermittlungsstand beziehe sich die Drohung ausschließlich auf das Einkaufszentrum. Dennoch zeigten sich viele Menschen verunsichert. "Vorgestern ist ja was in Düsseldorf passiert und man kriegt so ein Gefühl, es kommt immer näher. Jetzt ist irgendwas in Essen, also man kriegt schon ein bisschen Angst." „Ja schön ist es nicht, es ist ein mulmiges Gefühl, also auch jetzt für die Zukunft, weil man nicht weiß, auch nächste Woche, wie sieht es aus am Montag, wenn man arbeiten geht, wird es wieder geöffnet. Und wenn man drin ist, passiert da vielleicht auch was. Das ist ein sehr mulmiges Gefühl." Laut Polizei sind zahlreiche spezialisierte Beamte im Einsatz, um die Hintergründe der Anschlagsdrohung aufzuklären. Wegen der laufenden Ermittlungen wollte sich die Polizei aber nicht näher dazu äußern.