EU brummt Amazon Steuernachzahlung auf

Europäische Union hat den US-Handelskonzern Amazon zu einer Steuernachzahlung von 250 Millionen Euro verdonnert. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sagte, Luxemburg habe der dort ansässigen Europazentrale des Konzerns unzulässige Beihilfen gewährt. Dadurch habe der Konzern wesentlich weniger Steuern zahlen müssen als andere Unternehmen. O-TON MAGARETHE VESTAGER, EU-WETTBEWERBSKOMISSARIN: "Durch die Methode konnte Amazon drei Viertel seiner Gewinne vom operativen Geschäft auf seine Holding verschieben. In anderen Worten: Von einem Unternehmen, das der Besteuerung in Luxemburger unterliegt, zu einem Unternehmen, das das nicht tut. In der Folge blieben drei Viertel aller Gewinne durch Verkäufe in Europa unbesteuert." Mit der Entscheidung der Kommission endet eine drei Jahre lange Untersuchung. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, ob Luxemburg Amazon im Jahr 2003 in unfairer Weise begünstigte. Amazon sieht sich zu unrecht im Fadenkreuz von Brüssel. Man habe Steuern in vollem Einklang mit dem luxemburgischen und internationalen Steuerrecht bezahlt, sagte ein Konzernsprecher. Eine Berufung werde geprüft.