EU-Digitalgipfel in Tallinn beendet

Die EU will bei der einheitlichen Besteuerung von IT-Unternehmen Tempo machen. Die EU-Kommission werde im nächsten Jahr Vorschläge vorlegen, wie Firmen wie zum Beispiel Google oder Facebook besteuert werden könnten. Dies sagte der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Freitag nach Abschluss des EU-Digitalgipfels in Tallinn, der Hauptstadt von Estland. Allerdings wurde bei den dortigen Beratungen auch deutlich, dass es erhebliche Differenzen zwischen den EU-Staaten gibt. So kritisierte etwa Irland einen Vorschlag Deutschlands, Frankreichs, Spaniens und Italiens für eine stärkere Regulierung von IT-Firmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnte schnelle Fortschritte zur Schaffung eines europäischen digitalen Binnenmarktes an. "Insgesamt also ein inspirierender Tag hier, der uns aber deutlich gemacht hat, dass wir weit davon entfernt sind, bereits weltspitze zu sein. Und dass wir gerade deshalb in dieser Phase, in der auch die Industrie 4.0 sich entwickelt, wo Deutschland ja bereits schon sehr viel getan hat, dass wir in dieser Phase die europäische Gemeinsamkeit voranbringen wollen. Aber hierzu auch eine sehr sehr große Bereitschaft." Merkel warnte darüber hinaus, dass, wenn man diesen digitalen Binnenmarkt nicht schaffen würde, dann vom Rest der Welt abgehängt werden würde. Dies sagte sie mit Blick auf die USA und China. Denn die EU sei bereits heute schon nicht mehr führend auf diesem Sektor.