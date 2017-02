EU-Parlamentspräsident will mit Bürgernähe gegen Populismus kämpfen

Treffen am Freitag in Berlin zwischen dem neuen EU-Parlamentspräsidenten Antonio Tajani und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nach den Worten des Italieners, der Mitglied der konservativen Partei Forza Italia des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi ist, muss die EU bürgernäher werden, wenn sie den Kampf gegen den Populismus gewinnen will. Die Gemeinschaft müsse Lösungen im Umgang mit Migration, Terrorismus und der Wirtschaftskrise liefern. Dies seien Themen, die die Menschen bewegten sagte Tajani nach seinem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsidenten Gauck am Freitag in Berlin. Und unter anderem müsse auch die Kooperation der nationalen Polizeien verbessert werden. Tajani ist der Nachfolger des SPD-Politikers Martin Schulz auf dem Posten des EU-Parlamentspräsidenten.