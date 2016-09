Am Freitag haben sich die 27 EU-Staats- und Regierungschefs ohne Großbritannien in Bratislava getroffen. Nach dem Brexit-Schock wurde beraten wie man künftig zusammenarbeiten will. Beschlüsse waren nicht gefallen, aber die großen Linien diskutiert, eine Art Fahrplan erstellt. Wenn es nach Bundeskanzlerin Angela Merkel geht, sollen sich EU-Bürger in Zukunft vor allem wieder sicherer fühlen. "Wir haben den gesamten Bereich der Inneren und Äußeren Sicherheit - Die Sorgen vor Terror treiben die Menschen in Europa um - und wir haben hier wesentlich uns auch übereingestimmt, dass wir die Vorschläge, die auch von deutscher und französischer Seite gemacht wurden, von den 27 Staaten in den nächsten Wochen und Monaten beraten werden. Wir haben dann gesagt, dass wir mehr Zusammenarbeit brauchen, das trifft auf sehr breite Zustimmung aller, in Bereich der Verteidigung. Hier können wir noch vieles erreichen." Die Brandbreite der Wünsche war sehr groß. Auf den folgenden regulären EU-Gipfeln im Oktober und Dezember (wieder mit dem Noch-Mitglied Großbritannien) sowie Anfang 2017 soll Schritt für Schritt präzisiert werden, wo genau die Zusammenarbeit vertieft werden soll.