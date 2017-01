Die Aufwertung des Euro hat den europäischen Börsen am Montag zu schaffen gemacht. Die Gemeinschaftswährung notierte mit 1,0529 Dollar rund zwei US-Cent über ihrem 14-Jahres-Tief der Vorwoche. Der Euro machte damit Waren heimischer Firmen auf dem Weltmarkt weniger wettbewerbsfähig. Zuletzt hatte der Euro im Jahre 2002 einen Dollar gekostet. Ausverkäufe drückten zusätzlich auf die Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Eine Rallye bei Volkswagen verhinderte allerdings größere Einbußen. Robert Halver von der Baader-Bank zeigte sich am Montag an der Börse in Frankfurt am Main interessiert vor allem an Entwicklungen in den USA: O-Ton: "Und nach den sehr guten Wochen der letzten Zeit wird man jetzt erst mal etwas vorsichtiger agieren. In ein paar Tagen wird Herr Trump US-Präsident, wir wissen immer noch nicht genau, was er vorhat, und vorläufig ist hier erst einmal Ruhe angesagt." So warteten Investoren am Montag darauf, inwiefern der US-Standardwerteindex Dow Jones nach drei Wochen vergeblicher Versuche die 20.000 Punkte-Marke überspringen würde. Größere Anschlusskäufe sind laut Börsenexperten aber auch nach deren Überwindung nicht zu erwarten. Anleger hätten dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump bereits viel Vorschuss-Lorbeeren gewährt. Der Milliardär Trump soll am 20. Januar neuer US-Präsident werden.