Europa-League-Duell: Mönchengladbach und Schalke 04 im Achtelfinale

Am Donnerstag trifft im Achtelfinale der Europa League Borussia Mönchengladbach auf den FC Schalke 04. Im Hinspiel trennten sich die Mannschaften unentschieden 1:1. Im Rückspiel soll es eindeutiger ausgehen, zumindest wenn es nach Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking geht. Es könnte eng werden, sagte er am Mittwochnachmittag. "Beide Mannschaften werden versuchen, in die nächste Runde reinzukommen, das erwarte ich auch von Schalke. Es ist vielleicht ihre letzte Möglichkeit, noch mal europäisch anzugreifen für die Saison. Und deshalb müssen wir uns darauf einstellen, dass Schalke alles probieren wird, hier morgen ein richtig gutes Spiel abzuliefern, um weiter zu kommen. Und das haben wir vor den Duellen gesagt: Das sind wieder zwei Spiele, beide werden, denke ich, sehr, sehr eng sein. Das erste Spiel war eng, morgen wird es wieder eine enge Kiste. Ich denke, das, was ich nach dem Hinspiel gesagt habe: 51/49 durch den Heimvorteil, den wir haben. Und den werden wir morgen ausspielen wollen. Das ist unsere Herangehensweise." Auch auf Schalke wurde am Mittwoch für das Achtelfinale trainiert. Mit dabei waren auch Sead Kolasinac und Leon Goretzka. Ihre Verletzungen sind offenbar fast auskuriert. Trainer Markus Weinzierl dürft's freuen. Gladbach - kein einfacher Gegner, so Weinzierl am Mittwoch. "Ja, ich glaube, dass die Gladbacher die besseren Karten haben, weil sie ein Auswärtstor geschossen haben, weil sie jetzt auch ein Heimspiel haben. Das ist psychologisch vielleicht ein leichter Vorteil. Aber das wird nicht am Papier entschieden, sondern es muss 90 Minuten, vielleicht sogar 120 Minuten gespielt werden. Und da freuen wir uns drauf. Dass wir in dieser Außenseiterrolle dann eine Runde weiter kommen, ist das Ziel. Es ist klar, dass wir uns riesig auf dieses Spiel freuen, es ist ein Europapokal-Achtelfinale, wo wir weiterkommen wollen, ins Viertelfinale einziehen wollen und da sind wir höchst motiviert. Die Mannschaft wird brennen und einen Fight abliefern." Anpfiff der Europa-League-Partie in Mönchengladbach ist am Donnerstag um 21:05.