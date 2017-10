Exodus der Rohingya aus Myanmar hält weiter an

In Bangladesch bahnt sich eine humanitäre Katastrophe an. Seit Beginn der Unruhen im Nachbarland Myanmar sind über eine halbe Million Angehörige der Rohingya in das Land geflohen. In den notdürftig eingerichteten Flüchtlingslagern bildeten sich am Wochenende lange Schlangen vor den Ausgabestellen. Hilfsorganisationen sagen, es mangele an Lebensmitteln und an Unterkünften. Man brauche Hunderte Millionen Euro, um die Menschen angemessen zu versorgen. Ihre Habseligkeiten mussten die Flüchtlinge in Myanmar zurücklassen. O-TON HAMIDA BEGUM, FLÜCHTLING: "Ich habe nichts mehr. Ich bin gestern mit den Kindern hergekommen, aber es gibt keinen Platz mehr. Es geht uns sehr schlecht." In Bangladesch sind die Menschen alles andere als willkommen. Doch auch der Rückweg in ihre Heimat bleibt den Flüchtlingen bislang versperrt. Myanmar betrachtet die muslimische Minderheit als staatenlos und enthält ihnen grundlegende Bürgerrechte vor. Der Exodus aus dem südostasiatischen Land begann Mitte August, als bewaffnete Rohingya-Rebellen Polizeistationen angriffen. Seitdem geht die Armee mit extremer Härte gegen die Volksgruppe vor. Die Vereinten Nationen sprechen von ethnischen Säuberungen und rufen zu einem Ende der Gewalt auf.