In der Heimatstadt des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte ist es am Freitag nach Regierungsangaben zu einer Explosion gekommen, bei der mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt wurden. Die Polizei teilte mit, mindestens 30 Personen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden. Die philippinische Stadt Davao liegt ganz im Süden des Landes. Nach Angaben des Militärs ereignete sich die Detonation auf einem Markt in der Nähe des Luxushotels Marco Polo. Präsident Rodrigo Duterte habe sich zwar in der Stadt aufgehalten, sei aber in Sicherheit in einer Polizeiwache, sagte sein Sohn und Vize-Bürgermeister von Davao, Paolo Duterte. Genauere Hintergründe zu den Ursachen der Explosion sind noch nicht bekannt.