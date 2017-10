Extremistenmiliz IS bekennt sich zu Anschlag in Kabul

Die Extremistenmiliz Islamischer Staat hat sich zu einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul mit mindestens 39 Toten bekannt. Ein Selbstmordattentäter habe in der schiitischen Imam-Saman-Moschee seine Sprengstoffweste gezündet, teilte die Gruppe am Samstag mit. Belege legte sie nicht vor. Bei dem Anschlag auf die Moschee und ein weiteres schiitisches Gotteshaus in der Provinz Ghor kamen insgesamt mindestens 72 Menschen ums Leben, darunter Kinder. Die schiitische Minderheit in Afghanistan war wiederholt Ziel von Anschlägen.