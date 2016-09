Die Geldschleusen der Europäischen Zentralbank (EZB) bleiben auch nach der Sommerpause weit geöffnet. Die Notenbank beließ bei ihrer Sitzung am Donnerstag die Leitzinsen auf dem Rekordtief von null Prozent. Zudem bekräftigten die Währungshüter, die monatlichen Anleihenkäufe im Volumen von 80 Milliarden Euro bis mindestens Ende März 2017 fortsetzen zu wollen. Der DAX reagierte mit Verlusten auf die Ankündigung und lag zeitweise über einen Prozent im Minus. Einige Akteure an den Finanzmärkten hatten erwartet, dass EZB-Präsident Mario Draghi eine Verlängerung ankündigt, sagte der Kapitalmarkt-Analyst Ascan Iredi: "Wir haben eine erstaunliche Situation, die Erwartungshaltung ist groß gegenüber der EZB weiter die Märkte mit Liquidität, oder noch mehr die Märkte mit Liquidität zu fluten. Hingegen denkt man, dass die Amerikaner also die FED vielleicht doch keine Zinserhöhung mehr machen wird. Beides ist falsch. Die EZB hat genug gemacht und die Amerikaner werden die Zinsen noch erhöhen. Und so gesehen ist glaube ich, die Erwartungshaltung des Marktes das größere Problem, als die tatsächliche Handlungen der Notenbanken." Die EZB und die nationalen Zentralbanken der Euro-Länder erwerben seit März 2015 im großen Stil Staatsanleihen und andere Wertpapiere, um die anhaltend niedrige Inflation im Währungsraum nach oben zu treiben und die Konjunktur anzuschieben. Das Programm ist auf 1,74 Billionen Euro angelegt.