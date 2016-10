Die Europäische Zentralbank (EZB) hält an ihren billionenschweren Anleihenkäufen fest. EZB-Präsident Mario Draghi sagte am Donnerstag in Frankfurt, die monatlichen Wertpapierkäufe von 80 Milliarden Euro würden bis Ende März 2017 oder nötigenfalls darüber hinaus fortgesetzt. Der Italiener rechnet mit einem Anziehen der Inflation. Die Preise dürften in den nächsten Monaten schrittweise zulegen, sagte er am Donnerstag in Frankfurt. Auch den Leitzins will der EZB-Chef weiter auf dem Rekordtief von Null Prozent halten. Am Aktienmarkt reagierte der Dax nur leicht und lag am Nachmittag bei rund 0,7 % im Plus. Kapitalmarktstratege der Otto Seydler Bank AG Oliver Roth ordnet die EZB-Entscheidung ein: OLIVER ROTH, KAPITALMARKTSTRATEGE DER ODDO SEYDLER BANK AG ("Die Aussagen von Mario Draghi waren eigentlich unter dem Strich erwartet. Den einen oder anderen Optimisten hat es natürlich gegeben, der gehofft hat es gebe zusätzliche Stimulanz für die Finanzmärkte. Die wurden natürlich eines Besseren belehrt. von daher ist zwischenzeitlich eine kurze Phase der Enttäuschung festzustellen gewesen. unter dem Strich aber für die Realisten ist das erwartet gewesen was Mario Draghi von sich gegeben hat.") Mit dem im März 2015 gestarteten Programm der Anleihenkäufe wollen die Euro-Wächter die maue Konjunktur im Währungsraum anschieben und die anhaltend niedrige Inflation nach oben treiben. Durch die Käufe sollen die Renditen der Anleihen sinken und Banken dazu bewegt werden, mehr Kredite an die Wirtschaft auszugeben und nicht so stark in Anleihen zu investieren.