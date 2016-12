Die Europäische Zentralbank will weiter billiges Geld in die Bankenbranche pumpen. Notenbank-Präsident Mario Draghi kündigte am Donnerstag an, die bislang auf 1,74 Billionen Euro angelegten Anleihenkäufe zur Stützung der Konjunktur bis mindestens Ende Dezember 2017 zu verlängern - allerdings bei einem niedrigeren monatlichen Umfang. Die EZB will von April 2017 an die Käufe von 80 auf 60 Milliarden Euro monatlich drosseln. Insgesamt kommen damit weitere Geldspritzen von 540 Milliarden Euro hinzu, das anvisierte Gesamtvolumen des Programms schwillt an. Mit den Beschlüssen sorgte die EZB an den Börsen für eine Überraschung. Denn dort hatte man bislang nur mit einer Ausdehnung um sechs Monate bei allerdings gleichbleibendem Monatsvolumen gerechnet. Der Dax war bereits in der ersten Wochenhälfte in Richtung der 11.000-Punkte-Marke geklettert, am Donnerstag erreichte er ein Jahreshoch von 11.151 Punkten. Robert Halver von der Baader-Bank. ROBERT HALVER, LEITUNG KAPITALMARKTANALYSE, BAADER BANK "Herr Draghi betreibt ja die politischste Geldpolitik aller Zeiten. Er weiß genau, im nächsten Jahr gibt es in vier großen Eurostaaten Wahlen. Da sollen die Wähler besänftigt werden, indem man sehr zinsgünstig neue Konjunktursozialprogramme finanzieren kann, damit die ja ihre Kreuzchen richtig machen bei Europa freundlichen Parteien. Das heißt, Herr Draghi löst die finanzpolitischen Probleme, die wirtschaftspolitischen Probleme und auch noch die politischen Probleme." Die EZB hatte immer wieder deutlich gemacht, die lockere Geldpolitik beizubehalten, um ihr Inflationsziel zu erreichen. Sie strebt knapp zwei Prozent Teuerung als Idealniveau für die Wirtschaft an. Doch davon ist sie weit entfernt: Im November waren die Verbraucherpreise lediglich um 0,6 Prozent angezogen.