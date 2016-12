Vorfreude in Los Angeles. Vor dem weltbekannten Kino Chinese Theater hatten sich am Donnerstag Fans der Filmreihe Star Wars versammelt, um die ersten zu sein bei der Vorstellung des neuen Teils "Rogue One". Das stundenlange Warten schreckte die Fans nicht ab. Schließlich galt es auch einen Wettbewerb zu gewinnen, bei dem das beste Star-Wars-Kostüm gekürt wurde. Stolze Gewinnerin wurde diese Prinzessin Amidala, die im echten Leben Dawn Bright heißt. O-TON DAWN BRIGHT, STAR WARS FAN: "Ich habe das Kostüm von A bis Z selbst gemacht, auch das Material. 55 Stunden habe ich recherchiert und genauso lange genäht. Und es braucht zwei bis drei Stunden, damit alles so bleibt, die Schminke auf meinem Gesicht, die kleinen Tränen im Stoff des Kleides. Aber ich muss etwas gestehen: Ich habe noch 22 andere originalgetreue Star Wars Kostüme, die ich selbst gemacht habe. Fünf habe ich hier zum Chinese Theater mitgenommen, für die nächsten Abende. Ich freue mich sehr darauf!" Der Film "Rogue One" ist ein Ableger der Star-Wars-Reihe und zeitlich angesiedelt zwischen Episode III und IV. Erzählt wird die Geschichte einer Gruppe Rebellen, die sich zusammenschließen um gegen Darth Vader zu kämpfen. Gemeinsam versuchen sie, die Konstruktionspläne für den Todessterne zu stehlen. Bereits vor der Veröffentlichung sorgte der Film für Kontroversen. Viele Rechtsextreme in den USA stören sich daran, dass die Hauptperson eine Frau ist und die Rebellen nicht nur Weiße sind. Deshalb haben sie angekündigt den Film zu boykottieren. Einen Einfluss auf den Erfolg wird das aber nicht haben. Experten rechnen damit, dass er Film bereits am ersten Wochenende seine Produktionskosten einspielt. Ob der Film etwas taugt können die deutschen Fans seit Mittwoch herausfinden. In den USA startete der Film erst am Donnerstag.