Es tut sich was, in den Laboren der Wissenschaftler vom VTT Technical Research Centre in Espoo, in Finnland. Die Forscher arbeiten an einer neuen Lösung, wie jeder Normalbürger in seiner Küche Nahrungsmittel produzieren kann. Dafür benutzen sie Pflanzenzellen-Kulturen und einen eigens entwickelten Bio-Reaktor, der nicht viel Platz benötigt. Laborversuche verliefen erfolgreich, die ersten Ernten wurden bereits eingefahren. Die Farm für die Küche kann kommen, sagt der Biologe Lauri Reuter: "Wir wollen mit dieser neuen Technologie natürlich keine Felder ersetzen. Es gibt aber viele besondere Pflanzen, die entweder schwer zu bekommen oder schwer zu züchten sind. Wir ermöglichen es dem Kunden, solche Pflanzen wachsen zu lassen. Zum Beispiel seltene Beeren, die man sonst nicht so einfach bekommt." Das Tolle ist, schon nach einer Woche soll die kleine Farm in der Küche liefern und ihr Besitzer die Früchte seiner Arbeit genießen können. Was dort produziert wurde, soll mindestens so gesund sein, wie das Original vom Feld. Viel Arbeit werden die Kunden mit dem neuen Produkt nicht haben, sagt Reuter: "Da ist die Pflanzenzellenkultur, die wie eine Kaffeekapsel aussieht. Die tut man in den Behälter und gibt ein wenig Wasser dazu. Und die Maschine macht den Rest. Sie gibt Licht, Wärme und alle anderen Dinge, die man braucht, damit die Pflanzenzellen wachsen." Der erste Prototyp des Bio-Reaktors erinnert an eine Designer-Lampe und passt auf einen Küchentisch. Beim Geschmack des neuen Essens gibt es nach Angaben der Wissenschaftler noch Verbesserungsbedarf. Einiges, was derzeit aus dem Reaktor komme, sei noch zu geschmacklos. Es werde wohl noch zehn Jahre dauern - so die Schätzungen - bis die Farm für die Küche marktreif sei.