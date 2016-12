Es war eigentlich überhaupt nicht besinnlich, am ersten Weihnachtstag in der peruanischen Stadt Chumbivilcas. Denn statt Weihnachtsliedern und Geschenken gab es kräftig Schläge. Beim traditionellen Kampffestival flogen die Fäuste. Die wilde Schlägerei gibt es immer zu Weihnachten. So sollen Konflikte in der Gemeinde geklärt werden und die gegenseitigen Beziehungen verbessert werden. Der Bürgermeister der Stadt Chumbivilcas David Vera: "Wir haben die Regeln für diesen Wettkampf festgelegt, der Teil unseres nationalen Erbes ist. Es gibt keine Kämpfe mehr zwischen Kindern oder Frauen. Hier kämpfen nur mutige Männer." Bei den Kämpfen sollen auch Rechtsstreitigkeiten und finanzielle Konflikte geregelt werden. Das ist allemal billiger, als Rechtsanwälte zu bemühen. Schiedsrichter darauf auf, dass alles in halbwegs geregelten Bahnen abläuft. Mit dem Ende des Kampfes ist meist aller Streit vergessen. Und die Gegner von eben umarmen sich. Der Weg für einen guten Start ins neue Jahr ist damit bereitet.