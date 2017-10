FDP sitzt im Bundestag künftig neben der AfD

Bei der Bundestagswahl am 24. September ist die rechtspopulistische AfD mit 12,6 Prozent der Stimmen in den Deutschen Bundestag eingezogen. Über die Frage, welche Fraktion neben den Abgeordneten der AfD Platz nehmen soll, wurde seit Wochen gestritten. Nun gibt es eine vorläufige Lösung. Vertreter der sechs Fraktionen hätten für die konstituierende Sitzung am 24. Oktober den Weg freigemacht für den Vorschlag der Bundestagsverwaltung, hieß es. Trotz Protesten muss die FDP neben der AfD-Fraktion Platz nehmen. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann, stellte die neue Sitzordnung vor: "Das heißt, von rechts bis links werden sich die Fraktionen in folgender Reihung dort sitzen: Die AfD, die FDP, dann die Unionsfraktion, dann Bündnis 90/ Die Grünen, SPD und Linke." Die Sitzordnung solle auch über die konstituierende Sitzung hinaus beibehalten werden, bis vom Bundestag etwas anderes beschlossen werden sollte hieß es. Der Vorschlag des scheidenden Bundestagspräsidenten Norbert Lammert orientiert sich an der Sitzordnung bei der Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten im Februar. Die FDP hatte einen Platz in der Mitte des Parlaments beansprucht, weil dies ihre politischen Positionierung widerspiegele. Am Ende hätten trotz Bedenken aber sowohl FDP wie auch Linke und Grüne den Weg für die Sitzordnung freigemacht, damit die Vorbereitungen und Umbauten für die konstituierende Sitzung beginnen könnten.