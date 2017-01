Mit ihrem traditionellen Dreikönigstreffen stimmt sich die FDP auf das Wahljahr 2017 ein. Zum Auftakt der Veranstaltung am Freitag in Stuttgart empfing Parteichef und Spitzenkandidat für Nordrhein-Westfalen Christian Lindner die Sternsinger. O-TON CHRISTIAN LINDNER, FDP-CHEF: "Es ist ja ein wichtiges Jahr für unser Land, auch für die FDP, und es ist doch toll, dass wir das in so einer großartigen Atmosphäre eröffnen können, wo wir an liberale Traditionen anknüpfen, denn wir sind stolz darauf, eine Traditionspartei zu sein." Im Saarland sowie in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen werden im Frühjahr neue Landtage gewählt. Im September wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage von Infratest Dimap für die ARD haben die Union und die AfD zu Jahresbeginn zugelegt. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre könnte die CDU/CSU auf 37 Prozent, die AfD auf 15 Prozent kommen. Die SPD verlor zwei Prozentpunkte und liegt in den Umfragen bei 20 Prozent. Die Grünen könnten ebenso wie die Linken neun Prozent der Wählerstimmen bekommen. Die FDP liegt bei fünf Prozent und muss bangen, ob sie den Wiedereinzug in den Bundestag schafft.