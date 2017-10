FDP und Grüne loten Chancen einer Regierungszusammenarbeit aus

FDP und Grüne loten in Berlin die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit im Rahmen einer Jamaika-Koalition aus. Das Spitzenpersonal beider Parteien trafen am Donnerstag in der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin zusammen. Die inhaltlichen Differenzen zwischen FDP und Grünen gelten als groß. Beide Parteien hatten sich insbesondere im Schlussspurt des Bundestagswahlkampfs hart attackiert. Das Treffen soll daher auch eine Vertrauensbasis schaffen. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki und die Fraktionsvorsitzende der Grünen Karin Göring-Eckardt. "Das wird ein sehr langwieriger Prozess werden, jetzt geht es erst mal darum, sagen wir mal, die Stimmung etwas aufzuhellen, denn gerade zwischen Grünen und uns war es ja in der Vergangenheit nicht besonders herzlich." "Na, erst mal kommt es ja auch darauf an, dass man sich begegnet in dieser Runde. Das haben wir n noch nicht gemacht. Und dann werden wir sicherlich über ein paar gemeinsame Interessen reden, was das Verfahren angeht, wir werden wahrscheinlich auch ein paar inhaltliche Gemeinsamkeiten finden, wenn ich an das Thema Bürgerrechte denke. Aber mit Sicherheit wird es auch um Themen gehen, die sehr strittig sind, wenn ich an die Energiepolitik beispielsweise denke." Am Mittwoch hatte es erste Sondierungsgespräche gegeben. Zuerst trafen die Vertreter von CDU und CSU mit der FDP und anschließend mit den Grünen zusammen. Danach zeigten sich alle vier Parteien für den weiteren Verlauf der Gespräche zuversichtlich. Allerdings betonten ihre Vertreter auch, es seien noch erhebliche Hindernisse aus dem Weg zu räumen, bevor das erste Bündnis von Union, FDP und Grünen auf Bundesebene besiegelt werden könnte. Als größte Knackpunkte gelten die Flüchtlings- und Asylpolitik sowie die Energie- und Klimapolitik. Am Freitag soll die erste gemeinsame Sondierungsrunde aller vier Parteien stattfinden.