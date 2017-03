Der frühere VW-Firmenpatriarch Ferdinand Piech will offenbar bei Porsche aussteigen. Das gab das Nachrichtenmagazin "der Spiegel" am Freitag bekannt. Demnach möchte Piech seine Anteile an der Porsche Holding an die Eigentümerfamilien Porsche und Piech verkaufen. Die Aktien seien gut eine Milliarde Euro wert, so der Spiegel. Die Familien hätten ein großes Interesse an der Übernahme. Sie wollten verhindern, dass ein familienfremder Investor einsteigt. Porsche war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Die Porsche Holding hält die Mehrheit am Volkswagen Konzern.