New Taipei City, Taiwan Hunderte Himmelslaternen steigen in die Höhe Die Laternen bestehen aus Reispapier, Bambusstäben und Draht Kerosingetränktes Papier erzeugt den Auftrieb Die Himmelslaternen gehen auf eine 1700 Jahre alte Tradition zurück Anfangs wurden mit ihnen militärische Befehle übermittelt Heute sind sie wichtiger Bestandteil des chinesischen Neujahrsfestes Viele Menschen schicken mit den Ballons ihre Wünsche in den Himmel