Festival of Lights erleuchtet Berlins markanten Stätten und Gebäude

Alljährlich wird Berlin im Oktober zu einer Stadt der Lichtkunst. Aufwendige Projektionen auf Berliner Wahrzeichen, Monumenten und Gebäuden machen die Veranstaltung zu einem weltweit bekannten Lichtkunstfestival. Der Berliner Amtssitz des Bundespräsidenten ist beim Festival of Lights mit einem Wettbewerb vertreten. Sechs ausgewählte Beiträge zum Thema Demokratie werden auf das Schloß Bellevue projiziert. Die Festivalbesucher entscheiden dann online über den Gewinner. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnete die Präsentation am Freitagabend: "Und was die Künstler eint miteinander, sie haben sich Gedanken gemacht über die Demokratie, über die Stärken und die Anfechtungen von Demokratie und ich bin ganz gespannt auf welche künstlerischen Gedanken sie dabei gekommen sind. Es geht in wenigen Sekunden los und ich bin gespannt auf die Beiträge." Das Festival of Lights findet in diesem Jahr bereits zum dreizehnten Mal statt. An zehn Nächten wird eine bunte Erlebniswelt präsentiert mit Themensetzungen und Titeln, wie zum Beispiel "Kiez im Licht" und "Die Nacht der offenen Türen".