Festnahme im Mordfall Herne

Im Fall um den Mord an einem neunjährigen Jungen hat die Polizei am Donnerstagabend in Herne einen Verdächtigen festgenommen. Dieser ist eindeutig als der Tatverdächtige Marcel H. identifiziert worden. Er hatte sich in einem Restaurant gestellt, teilte die Dortmunder Polizei mit. Der tatverdächtige Marcel H. hatte einen Hinweis auf eine brennende Wohnung gemacht, die durch die Feuerwehr gelöscht wurde. In dieser Wohnung fanden die Beamten eine männliche Leiche. Der Verdächtige Marcel H. soll am Montag einen Nachbarsjungen getötet und dann Fotos der Tat im Internet veröffentlicht haben, teilte die Polizei mit. Ein User, der die Fotos sah, gab der Polizei einen Hinweis, woraufhin Beamte den Jungen im Keller des Täters niedergestochen auffanden. Seitdem war der Täter auf der Flucht. Die Polizei hat für dem Nachmittag eine Pressekonferenz angesetzt.