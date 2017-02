Bei einem Anti-Terror-Einsatz haben Spezialkräfte der Polizei am Montag in Chemnitz mehrere Wohnungen durchsucht. Dabei wurde mindestens eine Person verhaftet. Bei den Durchsuchungen kam auch Sprengstoffsuchhund zum Einsatz. Zu den Hintergründen der Aktion wollten sich die Behörden vor Ort zunächst nicht äußern. Der Generalbundes in Karlsruhe hat für Dienstag weitere Informationen angekündigt.