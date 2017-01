Löscharbeiten bei Kochel am See am Montag. Am nahe gelegenen Jochberg in Bayern war in der Silvesternacht ein 32-jähriger Mann aus dem Raum München abgestürzt. Die Bergwacht konnte den Verletzten retten. Er soll mit einem zweiten Bergsteiger zusammen gewesen sein. Seitdem dauert der Kampf der Einsatzkräfte gegen einen Waldbrand an. Polizeisprecher Anton Huber zum aktuellen Stand der Ermittlungen. O-Ton: "Die Kriminalpolizei hat aktuell mitgeteilt, dass gegen beide Männer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde wegen fahrlässiger Brandstiftung. Das angebliche Notsignal durch das Feuer hat sich nicht bestätigt. Wir gehen von polizeilichen Ermittlungen aktuell davon aus, dass die beiden Männer am Silvesterabend auf dem Jochberg ein Lagerfeuer gemacht haben. Aufgrund der Trockenheit ist dieses Lagerfeuer außer Kontrolle geraten. Beim Versuch, es zu löschen, ist offenbar ein Bergsteiger abgestürzt. Das ist jetzt aktuell der Stand." Die Bergsteiger sollten ausführlich befragt und zudem die Bilder einer Webcam ausgewertet werden. Es gibt laut Polizeisprecher Aufzeichnungen vor dem Absturz, die bereits ein Feuer am Berg zeigten.