Es sieht aus wie eine Mischung aus Inferno und einer aus dem Ruder gelaufenen Groß-Demonstration. Doch das, was man hier bestaunen kann, ist ein sehr kultiges und kunstvolles Event. Einwohner von Nejapa in El Salvador feierten am Donnerstag einen religiösen Jahrestag, an dem symbolisch der Teufel bekämpft wird. Hier die Stimmen von einigen Teilnehmern mit Hintergründen zu dieser heißen Veranstaltung: "Es ist eine sehr besondere Art der Tradition. Doch wir kennen die Regeln des Spiels. Und das Wissen darüber, dass man sich verbrennen kann, steigert das Adrenalin. Jeder, den man hier sieht, ist sich im Klaren darüber, dass er sich verbrennen und dass er sich verletzen kann. Es ist ein raues Spiel, Feuerbälle zu werfen und sie werden feste geworfen." "Meine Großmutter hat mir erzählt, dass der Ursprung mit der Eruption des Vulkans in San Salvador zusammenhängt. Das Feuer hat die Stadt und die Türen der Kirche erreicht. Und, nach dem Glauben in Nejapa, ist es so zu dem Schutzpatron San Jeronimo gekommen. Denn er hat ein Kruzifix aufgestellt, einen Feuerball genommen, hat sich niedergekniet und so den Brand gestoppt." Der Vulkanausbruch datiert auf das Jahr 1922 zurück und die Bewohner waren damals gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Der Ort Nejapa liegt rund 30 Kilometer nördlich von San Salvador. Und selbst die Behörden zeigen sich überrascht, dass es nur selten Berichte über ernsthaftere Verletzungen gibt.