Hier auf der türkischen Seite an der Grenze zu Syrien hängen sie fest, die Lastwagen mit Lebensmitteln für Aleppo. Dort, im Osten der belagerten Stadt, sind bis zu 275.000 Menschen von der Versorgung abgeschnitten und dringend auf Hilfe von außen angewiesen. Doch die Waffenruhe in Syrien ist am Montag ausgelaufen. Um Mitternacht verstrich die Frist für das von der Armee ausgerufene "Regime der Ruhe", ohne dass eine Verlängerung bekanntwurde. Diese Amateuraufnahmen sollen Angriffe in der Provinz Homs am Sonntag zeigen. Ein Rebellenkommandeur nannte die Waffenruhe nun "praktisch gescheitert und am Ende". Er habe auch keine Hoffnung, dass die für Aleppo bestimmten Hilfsgüter die syrische Stadt noch erreichen könnten. Zudem deutete er an, dass die Aufständischen die Kämpfe wiederaufnehmen könnten. Die Bundesregierung forderte von Russland mehr Engagement zur Einhaltung der Feuerpause in Syrien, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. O-Ton: "Es ist bedauerlich, dass es trotz der vereinbarten Waffenruhe in den letzten Tagen zu vielen Toten und Verletzten gekommen ist. Es ist beunruhigend, dass es Hinweise gibt, dass das syrische Regime die Waffenruhe nicht weiter aufrechterhalten will. Diese Waffenruhe ist unabdingbar, damit die vereinbarte, umgehende humanitäre Versorgung die syrische Bevölkerung in den sehr schwer zugänglichen, in den belagerten Gebieten auch erreichen kann." Die USA und Russland hatten sich vor etwa einer Woche auf ein Ende der Kämpfe in dem seit mehr als fünf Jahre anhaltenden Bürgerkrieg verständigt. Dies galt als Chance zur Versorgung der Bevölkerung und für Verhandlungen über einen dauerhaften Frieden. Allerdings haben sich die Regierung in Damaskus und die Rebellen in den vergangenen Tagen gegenseitig einen Bruch der Waffenruhe vorgeworfen. Zudem wurde diese von einem US-Luftangriff belastet, bei dem Dutzende syrische Soldaten ums Leben kamen. Während der Feuerpause sollten zwei Konvois Lebensmittel nach Aleppo bringen. Der für humanitäre Hilfe zuständige UN-Vertreter Stephen O'Brian zeigte sich am Montag enttäuscht. Es schmerze ihn, dass die Hilfe ihr Ziel nicht erreicht habe. Den UN zufolge hat die syrische Regierung weder Sicherheitsgarantien gegeben noch Genehmigungen für eine Weiterreise erteilt.