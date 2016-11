Francois Fillion wurde am Sonntagabend von seinen Anhängern bejubelt. Er wird als Präsidentschaftskandidat für Frankreichs Konservative bei den Wahlen im nächsten Jahr antreten und hat gute Chanchen, in den Elysee-Palast einzuziehen. In der entscheidenden Stichwahl am Sonntag setzte sich Fillion wie erwartet klar gegen seinen Rivalen Alain Juppe durch. Fillon kam nach Auszählung fast aller Stimmen auf rund 67 Prozent, Juppe nur auf etwa 33 Prozent. "Jetzt ist es meine Pflicht, das ganze Land davon zu überzeugen, das mein Programm das einzige ist, das uns zurück zu Beschäftigung, Wachstum und Gerechtigkeit bringt. Und diese Fanatiker zu schlagen, die uns den Krieg erklärt haben. Es ist meine Pflicht, den französischen Frauen und Männern wieder Zuversicht zu geben." Fillon und Juppe hatten sich im Vorfeld der Stichwahl für Einsparungen im Haushalt und ein höheres Rentenalter ausgesprochen. Doch während Fillon eine halbe Million Stellen im öffentlichen Dienst streichen will, wies Juppe das als unrealistisch zurück. Fillon hat zudem der 35-Sunden-Woche den Kampf angesagt. Er strebt tiefgreifende Reformen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik an und will das Verhältnis zu Russland verbessern. Juppe räumte im Verlauf des Abends seine Wahlniederlage ein. Er kündigte an, Fillon unterstützen zu wollen. Die Wahlbüros schlossen um 19.00 Uhr. Die Wahlbeteiligung war höher als bei der ersten Runde. An der Abstimmung durfte jeder französische Wahlberechtigte teilnehmen, eine Parteimitgliedschaft war dafür nicht notwendig. Ex-Präsident Nicolas Sarkozy war in der ersten Runde der Konservativen auf Rang drei gekommen und ausgeschieden. Er gab danach eine Wahlempfehlung für Fillon ab, der von 2007 bis 2012 sein Premierminister war.