Es ist eine wahre Geschichte - wie man sie liebt, in Hollywood. Am 15. Januar 2009 fallen bei einer amerikanischen Passagiermaschine kurz nach dem Start vom New Yorker Flughafen La Guardia beide Triebwerke aus. US Airways-Flug 1549 muss notlanden. Im Cockpit entscheidet Kapitän Chesley Sullenberger den Airbus A320 auf dem eiskalten Hudson River zu wassern. Und rettet damit 155 Menschenleben. In New York feierte der Film am Dienstag Premiere. Die Hauptrolle in 'Sully' - benannt nach Kapitän Sullenberger - übernahm Tom Hanks. TOM HANKS, ACTOR "Obwohl dieser Mann seine Aufgabe mustergültig erledigt hat, kennt fast niemand seinen Namen. Er hatte in der Situation sehr, sehr wenig Zeit für einen Plan. Als Schauspieler ist man bei einer solchen Vorlage vor allem darum bemüht, die Sache nicht zu versauen und sich nicht zum Idioten zu machen." Regie führte Clint Eastwood. Gerade einmal 208 Sekunden vergingen bis zu Notwasserung. Im Film geht es darüber hinaus vor allem auch um das Nachspiel für den Kapitän und seinen ersten Offizier. In der Öffentlichkeit wird Sullenberger zum Helden - hinter den Kulissen versucht die US-Behörde für Transportsicherheit ihm Fehlverhalten nachzuweisen. CLINT EASTWOOD, DIRECTOR "Ich wollte es zeigen, wie es war. Und so kommt es der Sache schon sehr nah. Ich fliege auch ein bisschen und weiß daher, wie eine Wasserung aussieht und sich anfühlt." Hierzulande ist der Filmstart von 'Sully' für Dezember geplant.