Die 73. Filmfestspiele von Venedig sind seit Mittwochabend eröffnet. Angeführt wird die Jury in diesem Jahr vom weltbekannten britischen Regisseur Sam Mendes, der unter anderem die jüngsten zwei äußerst erfolgreichen Bond-Filme "Spectre" sowie "Skyfall" zu Verantworten hat. Und eine Menschenmenge versammelte sich vor dem Palazzo del Cinema am Lido der Lagunenstadt, um einen Blick auf die Stars und Sternchen erhaschen zu können. Unter den Stars auch Emma Stone, die in dem Eröffnungsfilm "La La Land" von Damien Chazelle mitspielt. Das Filmfestival von Venedig, bei dem am Ende der Goldene Löwe winkt, gehört - neben Cannes und Berlin - zu den wichtigsten und bekanntesten Festivals der Welt. In diesem Jahr gehen die Internationalen Filmfestspiele bis zum 10. September.