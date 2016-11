Filmpremiere mit Usain Bolt am Montag in London - und stilecht kommt er auf die Bühne gelaufen. Zwar nicht im Sprint aber immerhin doch recht zügig. Der Star ist Weltrekordhalter über die 100 und 200 Meter sowie neunfacher Olympia-Goldmedaillen-Gewinner. Auf der Pressekonferenz in London betonte er, dass es für ihn nicht immer so leicht sei, wie es vielleicht manchmal aussähe: "Es ist nicht einfach. Ich denke die meisten Leute glauben, oh Usain der hat's leicht, er hat nie Stress. Das höre ich von vielen Leuten. Die sagen, es sieht bei dir alles so einfach aus. Aber so ist es nicht. Daher will ich das die Leute sehen, was ich durchgemacht habe, um da anzukommen, wo ich heute stehe." Der Dokumentarfilm trägt den Titel „I Am Bolt", auf Deutsch also: "Ich bin Bolt" und feierte am Montag in London seine Weltpremiere. Natürlich unter Anwesenheit des Stars selbst. Der Streifen erzählt die Geschichte vom schnellsten Mann der Welt und konzentriert sich da vor allem auch auf die Situationen abseits des Rampenlichts. Die Filmemacher Benjamin und Gabe Turner haben Bolt auf Schritt und Tritt begleiteten und konnten so auch intime Momente einfangen, die den Jamaikaner im engsten Freundes- und Familienkreis zeigen. Das filmischen Denkmal rund um die 100-Meter-Sprint-Ikone hat - wie passend - auch eine Länge von rund 100 Minuten.