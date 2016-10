In diesem Leipziger Wohngebiet war am frühen Montagmorgen der mutmaßliche Bombenbauer Dschaber al-Bakr festgenommen worden. Der Syrer sollte nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes im Auftrag des Extremistennetzwerkes IS einen Anschlag vorbereitet haben. Der 22-Jährige war von drei Landleuten, bei denen er übernachten wollte, überwältigt und gefesselt worden. Anschließend alarmierten die Syrer die Polizei. Bundeskanzlerin Angela Merkel bedankte sich noch am Montag öffentlich bei den Männern. Auch beim Leipziger Flüchtlingsrat ist die Festnahme des mutmaßlichen Attentäters am Tag danach noch das Gesprächsthema. Die Organisation sieht sich selbst als Interessenvertretung von Flüchtlingen in der Region Leipzig. Seine Landsleute hätten alles richtig gemacht, sagt der Syrer Waad Layka, der vor neun Jahren aus Syrien geflohen war: "Vor allem sind wir stolz natürlich auf alle drei Syrer, die die Polizei angerufen haben und auch durch die Freunde und Bekanten hier in Leipzig auch. Wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, hätte ich auch die Polizei angerufen und hätte auch das gleiche gemacht. Das ist vor allem eine moralische und soziale Pflicht. Das ist eine terroristische Bedrohung, und man muss abgesehen von der Nation kommen - Deutscher oder Flüchtling aus Syrien oder Irak und so weiter. Das ist eine Staatbürgerpflicht." Auch Sari Kittani aus dem Irak ist froh, wie sich die Dinge entwickelt haben: "Es hat mich gefreut, dass jemand dazu beigetragen hat, der eventuell schlechte Erfahrungen halt auch gemacht hat mit einigen Bürgern und dennoch jetzt dazu beigetragen hat, dass die Menschen insgesamt in Deutschland und in Sachsen, speziell in Chemnitz, in Sicherheit leben können und aufatmen können." Afaf Abdul Karim kam aus Syrien und hat mittlerweile wie ihre Kollegen beim Leipziger Flüchtlingsrat die deutsche Staatsbürgerschaft. Dennoch macht ihr manchmal ihre Herkunft zu schaffen, erzählt sie. Nachrichten wie die am Montag aus Leipzig können da nur helfen, meint sie. "Also, ich habe mich gefreut. Mittlerweile ist das immer so: Wenn man irgendwie Terror hört oder wenn man irgendwelche Gewaltsachen hört in Deutschland, denkt man sich: Bitte kein Flüchtling, bitte kein Ausländer, dass man dann am nächsten Tag nicht damit konfrontiert wird, dass man nicht der Schuldige ist. Und dass man dann halt gehört hat, okay, es war ein Syrer, aber gleichzeitig wurde er von Syrern festgenommen und der Polizei übergeben, das macht einen natürlich sehr stolz." Die drei Syrer von Leipzig hätten bewiesen, dass auch die Flüchtlinge sich aktiv für Deutschland einsetzen können. So die Meinung bei den Mitarbeitern vom Flüchtlingsrat in Leipzig.