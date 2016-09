Am hellichten Tage sind solche Aktionen eher selten zu sehen: Dutzende Migranten spielen Katz und Maus mit der Polizei, am Mittwoch bei Calais in Nordfrankreich. Hier und da kommt es auch zu Zusammenstößen. Sonderpolizei war wieder unterwegs an der Straße zum Fähr-Hafen, wo Migranten davon abgehalten werden sollen, per Lastwagen und Schiff über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. In Paris sagte derweil der Innenminster von Frankreich, Bernard Cazeneuve, Ziel der Behörden bleibe es, das Lager von Calais zu schließen. O-Ton: "In Calais sind zwischen 6500 und 7500 Migranten. Andere sagen mehr. Diese Migranten leben dort extrem prekär. Ich denke, mehr als 80 Prozent von ihnen erfüllen den Flüchtlingsstatus in Frankreich. Das sind keine illegalen Einwanderer, Wirtschaftsmigranten. Sie können nicht abgeschoben werden aus Frankreich oder Europa. Denn sie sind geflohen aus ihren Ländern, nachdem sie verfolgt wurden, und haben deshalb das Recht auf Schutz in Europa und in unserem Land." Auch aufgrund der Probleme, die mit der EU-Flüchtlingspolitik verbunden sind, gibt es mittlerweile in vielen Ländern Europas starke rechtsextreme Parteien - nicht zuletzt hier in Frankreich den "Front National".