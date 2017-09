Flusskrebse helfen beim Bierbrauen

Dieser Flusskrebs hat ein Herz für Bier. Das Gebräu selbst ist dem Krustentier zwar reichlich egal, für die tschechische Brauerei Protivin leistet es trotzdem einen wichtigen Beitrag. Denn der Krebs ist ein echter Feinschmecker - was das Brauwasser angeht. Schon kleinste Veränderungen der Wasserqualität schlagen sich in der Herzfrequenz nieder. Braumeister Michal Voldrich ist von seinen kaltblütigen Kollegen überzeugt. "Wir haben hier fünf Flusskrebse, die die Wasserqualität kontrollieren. Sie sind mit einem Computer verbunden und wir beobachten ihren Puls und ihre Bewegungen. Wenn bei drei oder mehr Flusskrebsen der Puls hochgeht, wissen wir, dass sich die Parameter geändert haben. Wir bekommen das Ergebnis innerhalb von Minuten und können so schnell reagieren." Bevor das Wasser in den Braukessel kommt, wird es erst durch das Aquarium der Krebse geleitet. Infrarotsensoren am Panzer zeigen, was im Wassertank vor sich geht. Wissenschaftler der Fakultät für Fischzucht und Wasserschutz an der Universität Wodnany haben das Patent entwickelt. Der Chef der Forschungseinrichtung, Pawel Kozak, sagt, die Tiere seien wie ein lebendes Chemielabor. "Die Krebse reagieren blitzschnell auf jede Veränderung, anders als andere Detektoren. Die können zwar auch geringe Konzentrationen von Schadstoffen nachweisen, aber immer nur eine Substanz auf einmal." Der Dienst könnte für die Krabbler künftig noch etwas einfacher werden. Derzeit tüfteln Kozak und sein Team an einer Methode, die Herzfrequenz der Tiere mit einer Kamera zu erfassen.