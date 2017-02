Forstbeamte fangen Tiger, der mehrere Menschen gefressen haben soll

Forstbeamte und Bewohner des indischen Dorfes Piliphit haben am Samstag einen Tiger gefangen, der sechs Menschen getötet haben soll. Bei der Jagd nach dem Tier setzten sie vier Elefanten und eine Drohne ein, in einem Zuckerrohrfeld gelang es ihnen schließlich, das Tier zu stellen. Der Tiger soll seit Ende November sechs Menschen getötet und teilweise gefressen haben. Er wurde betäubt und soll nun in einen Zoo gebracht werden. Immer wieder machen in Indien Fälle von Leoparden, Panthern und Elefanten Schlagzeilen, die Menschen und Vieh angreifen und andere Schäden anrichten. Der Grund: Durch die wachsende Bevölkerung schwindet der Lebensraum der Tiere, immer wieder kommt es daher zu unglücklichen Begegnungen in Dörfern und Städten.